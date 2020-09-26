إعلامية كويتية لقناة الجزيرة: موتوا بغيظكم.. مصر عصية على الكل وتنعم بالأمن والاستقرار

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الأكاذيب والأخبار المفبركة التى تبثها قناة الجزيرة التابعة لتنظيم الحمدين القطري، والتى تستهدف ضرب استقرار وأمن مصر، واصفة ما تمارسه القناة القطرية بأنه "عهر سياسي".





وقالت عائشة الرشيد، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الفيديوهات التى تصور حالة خروج تظاهرات فى مصر فى حقيقتها مفبركة تعود مشاهدها إلى ثورة يناير، مؤكدة أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار ولن تهتز بفضل قيادتها الحكيمة وجيشها الرشيد وشعبها الواعي.





ووجهت الإعلامية الكويتية، رسالة لقناة الجزيرة وللقائمين على شيطنة الأعمال بها قائلة: «موتوا بغيظكم.. عشم إبليس فى الجنة.. مصر عصية على الكل».





وأكدت "الرشيد" أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار ولن تعود الفوضى الخلاقة من جديد، فمصر تسير على الطريق الصحيح وتتقدم ويوما عن يوم تبهر العالم بإنجازاتها فى جميع المجالات، مشيرة إلى أنه عندما يكثر العواء حول السياسة المصرية فنعلم جيدا أن النظام المصري أوجع كلاب النار إخوان الشياطين.





وشددت الإعلامية الكويتية، على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الفيديوهات المفبركة التى أثارت تساؤلات العديد من الأشقاء فى الدول العربية والخليجية حول طبيعة الأوضاع فى مصر.