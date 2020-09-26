أجيال بتسلم أجيال ..المقاولون العرب تكرم المهندس محسن صلاح..فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة، فقرة السوشيال ميديا، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد " ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، وتناولت من خلالها أبرز الموضوعات و الفيديوهات الرائجه على مواقع التواصل الإجتماعي .





وتناولت الإعلامية لميس سلامة ، خبر تكريم المهندس محسن صلاح ، تحت شعار "أجيال بتسلم أجيال" ، لافتة إلى أنه نجح في فترة توليه لرئاسة مجلس الشركة، في تسجيل اسمه بحروف من دهب، بفضل الإنجازات التي قدمها.





ولفتت "سلامة" ، إلى أن مجلس إدارة "المقاولون العرب" ، قرر تكريم المهندس محسن صلاح ، في أجواء أسرية ، وكان على رأس الاحتفالات المهندس سيد فاروق الرئيس الحالي للشركة.





وأوضحت "سلامة"، أن المهندس محسن صلاح قدم التهنئة لمجلس الإدارة الجديدة، متمنيا استمرار المجهودات والإنجازات .





وقال صلاح إنه طوال فترة رئاسته للشركة لم يراع إلا مصلحة الشركة العليا والتي كانت تأتي دائمًا في المقدمة مشيدًا بالمهندس سيد فاروق الذي سانده كثيرًا في العديد من المهام وكذلك أعضاء المجلس، داعيًا المجلس الجديد إلى العمل على الحفاظ على مكانة الشركة وأن تكون دائمًا في المقدمة،وأن يظل ذلك عقيدة ثابتة وراسخة عند جميع العاملين بالشركة، لافتًا إلى أن السر في النجاح دائمًا هو الحب والتفاني والإخلاص للشركة والالتفاف حول تحقيق أهدافها.





من جانبه أشاد المهندس سيد فاروق بالمهندس محسن صلاح مشيرًا إلى أنه تولى الشركة في ظروف صعبة للغاية، كانت مليئة بالتحديات، استطاعت الشركة فيها تحقيق الكثير من الإنجازات.



