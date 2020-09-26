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أشرف سنجر: غيرة واضحة داخل نفوس الجماعة الإرهابية من إنجازات الرئيس السيسي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن الجماعة الإرهابية موجودة فى قطر وتركيا وتعمل على تقديم أفكار باطلة، مشيرا إلى أنها تحاول أن تنشر بعض تلك الأفكار داخل الدولة المصرية.

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصرى يعلم تماما ماذا يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء الدولة العصرية، موضحا أن هناك غيرة واضحة داخل نفوس جماعة الإخوان الإرهابية الرديئة مما حققته مصر والرئيس السيسي على أرض الواقع.

وتابع أن هناك حالة من الجبن فى هروبهم، لافتا إلى أن هناك توقعا وموقفا قريبا فى هروبهم من تركيا، لافتا إلى أن ضغط الرئيس السيسي وقوة الإرادة المصرية والتلاحم بين الشعب المصرى والقائد أدت إلى قول أردوغان منذ يومين إنه ليس لديه مانع من التواصل مع السلطات المصرية.

وأكد أن الإخوان المنتشرين فى تركيا الآن والقنوات الفضائية المشبوهة انتهت، حيث إن ما يفعلوه الآن هو الهروب دائما، وهم بالفعل عدد قليل للغاية.

وأشار إلى أنه قبل أمس وخلال الأسبوع الماضى لم يتم رؤية أى وكالة عالمية تدعم تلك الدعوات الرديئة المشؤومة الحاقدة من قبل تلك الجماعات، متابعا أنه ليس هناك شيء يحدث على الواقع منهم.

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