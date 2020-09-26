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حوادث

طالب يتعدى على عامل ويسبب له نزيفا بالمخ في سوهاج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب عامل باشتباه نزيف بالمخ، في مشاجرة نشبت بينه وبين طالب، بناحية الحواويش بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يُفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي، مفاده وصول "أيمن. ن. ث"، 48 عامًا، عامل، يُقيم بدائرة المركز، مُصاب باشتباه نزيف بالمخ.


وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المُصاب، "حسام. ن. ث"، 47 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية، اتهم "خالد. م. ا. ع"، 16 عامًا، طالب، بالتعدي عليه وإحداث إصابته المنوه عنها، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب أولوية المرور بالطريق.


وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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لقي طفل مصرعه إثر صعقة كهربائية، عقب ملامسة يديه أحد أعمدة الإنارة أثناء لهوه بالشارع الكائن به منزله بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أحمد. السيد"، 6 سنوات، جثة هامدة، ادعاء صعقة كهربائية.


وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "السيد"، 32 عامًا، عامل، قرر أنه أثناء لهو نجله بجوار المنزل لامست يداه أحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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