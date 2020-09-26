طالب يتعدى على عامل ويسبب له نزيفا بالمخ في سوهاج

أصيب عامل باشتباه نزيف بالمخ، في مشاجرة نشبت بينه وبين طالب، بناحية الحواويش بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يُفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي، مفاده وصول "أيمن. ن. ث"، 48 عامًا، عامل، يُقيم بدائرة المركز، مُصاب باشتباه نزيف بالمخ.









وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المُصاب، "حسام. ن. ث"، 47 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية، اتهم "خالد. م. ا. ع"، 16 عامًا، طالب، بالتعدي عليه وإحداث إصابته المنوه عنها، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب أولوية المرور بالطريق.









وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





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