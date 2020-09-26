AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صرف المستحقات للبقالين.. وإعادة النظر فى منظومة الخبز.. أبرز مطالب شعبتى المخابز والبدالين التمونيين

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عدة اجتماعات مع عدد من الشعب التجارية، وذلك في مدينة الحامول.

يأتي ذلك لمد جسور التواصل بين التجار وغرفتهم فى تذليل العقبات التي تواجه أنشطتهم وتدل على روح التواصل والتقدير بين مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار.


وأكد حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق بالنسبة لقطاع المخابز والمطالبة بالنظر فى المنظومة الجديد للمخابز من حيث لائحة الجزاءات المجحفة له والنظر فى عدد رغيف الخبز المصنعة للشيكارة 50 كيلو، والمطالبة بإعادة تكلفة رغيف الخبز نظرًا للزيادة المهولة فى مدخلات الإنتاج وأسعار المواد البترولية والمطالبة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لدى وزارة التموين وعمل مقاصة فيما لهم وما عليهم.



اقرأ أيضا: استخرج بدل فاقد بطاقة التموين إلكترونيا.. تفاصيل



بالنسبة لقطاع البدالين التموينيين، تمت المطالبة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للبدالين التموينين المتمثلة فى فروق نقاط الخبز عن عام 2016 والنظر فى إعادة تقييم منظومة البدالين التموينين لمراعاة القصور فى تطبيق المنظومة الجديدة والنظر فى معاناة البدالين مع شركة سمارت، حيث إنها لها مقر واحد يخدم البدالين التموينين بمحافظة كفرالشيخ وفى النهاية قامت الجمعية العمومية لشعبتى المخاز والبقالة والمواد الغذائية والبدالين التموينيين بالوعد بالسعى وطرق جميع الأبواب وصرف المستحقات المتأخرة للبدالين التموينيين وأصحاب المخابز لدى وزارة التموين بعد ضياع الحقوق نتيجة التخبط بين هيئة السلع ووزارة المالية كذلك التأكيد على إلغاء بعض المواد بلائحة الجزاءات فى المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز.



كما قررت الجمعية العمومية المطالبة بإعادة تكلفة رغيف الخبز باعتبارها المشكلة الأهم والوعد فى القريب العاجل بإنشاء مقار لشركة اسمارت لصيانة ماكينات فروق الخبز لمدينة الحامول وبيلا وبلطيم لخدمة التجار فيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطالبات لوزير التموين بإلغاء غرامات البقالين الخاصة بصرف الكمامات

التموين تكشف.. حصة المواطن من الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما

شعبة المخابز: ننتج 275 مليون رغيف خبز في اليوم

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

التموين: حملات يومية لمتابعة انتظام سير منظومة الخبز والالتزام بالمواصفات والجودة.. صور

270 مليون رغيف يوميا.. التموين: توفير الخبز بوزن 90 جراما ومواصفات جيدة "فيديو"

ترشيحاتنا

المعادن النفيسة تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

تشكيل مانشستر يونايتد.. بوجبا يقود الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أهم الأخبار .. وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. وتفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر

جار يفاجأ برسالة سب وقذف بطول 15 مترا من جارته.. لسبب غريب

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

هل تقرر إلغاء الرياضة المدرسية في العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ التعليم تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة.. أول امرأة سائقة سيارة إسعاف في السعودية.. صور

سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو