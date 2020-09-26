صرف المستحقات للبقالين.. وإعادة النظر فى منظومة الخبز.. أبرز مطالب شعبتى المخابز والبدالين التمونيين

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عدة اجتماعات مع عدد من الشعب التجارية، وذلك في مدينة الحامول.









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بالنسبة لقطاع البدالين التموينيين، تمت المطالبة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للبدالين التموينين المتمثلة فى فروق نقاط الخبز عن عام 2016 والنظر فى إعادة تقييم منظومة البدالين التموينين لمراعاة القصور فى تطبيق المنظومة الجديدة والنظر فى معاناة البدالين مع شركة سمارت، حيث إنها لها مقر واحد يخدم البدالين التموينين بمحافظة كفرالشيخ وفى النهاية قامت الجمعية العمومية لشعبتى المخاز والبقالة والمواد الغذائية والبدالين التموينيين بالوعد بالسعى وطرق جميع الأبواب وصرف المستحقات المتأخرة للبدالين التموينيين وأصحاب المخابز لدى وزارة التموين بعد ضياع الحقوق نتيجة التخبط بين هيئة السلع ووزارة المالية كذلك التأكيد على إلغاء بعض المواد بلائحة الجزاءات فى المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز.





كما قررت الجمعية العمومية المطالبة بإعادة تكلفة رغيف الخبز باعتبارها المشكلة الأهم والوعد فى القريب العاجل بإنشاء مقار لشركة اسمارت لصيانة ماكينات فروق الخبز لمدينة الحامول وبيلا وبلطيم لخدمة التجار فيها.





يأتي ذلك لمد جسور التواصل بين التجار وغرفتهم فى تذليل العقبات التي تواجه أنشطتهم وتدل على روح التواصل والتقدير بين مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار.وأكد حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق بالنسبة لقطاع المخابز والمطالبة بالنظر فى المنظومة الجديد للمخابز من حيث لائحة الجزاءات المجحفة له والنظر فى عدد رغيف الخبز المصنعة للشيكارة 50 كيلو، والمطالبة بإعادة تكلفة رغيف الخبز نظرًا للزيادة المهولة فى مدخلات الإنتاج وأسعار المواد البترولية والمطالبة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لدى وزارة التموين وعمل مقاصة فيما لهم وما عليهم.