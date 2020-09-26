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عازف عالمي يصنع قفازات إلكترونية.. و"نجاة" تروي قصة كفاحها مع محو الأمية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
فقرة السوشيال ميديا
فقرة السوشيال ميديا
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نورهان رأفت
تناولت الإعلامية لميس سلامة، في فقرة السوشيال ميديا، اليوم "السبت"، خلال برنامج "صباح البلد "، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عدد من أبرز الموضوعات والفيديوهات الرائجة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأفادت الإعلامية لميس سلامة، ضمن الفقرة بأن العازف العالمي ، "جو كارلوس" ، الذي ابتعد عن العزف لمدة 21 سنة ، بسبب مرض الأعصاب، عاد من جديد وقرر ألا يستسلم .

وأبتكر هذا العازف قفازات إلكترونية ، ساعدته على العزف ، من جديد ، وشهدت اللحظات الأولى لعزفه الكثير من الفرح والتفاؤل .

كما استعرضت "سلامة "، قصة كفاح "الست نجاة "، التي تبلغ من العمر 50 عاما، وكرمتها مكتبة الإسكندرية، ومنحتها عضوية دائمة للمشاركة في كافة فعاليات المكتبة.

وحملت رسالة "نجاة "، قصة كفاحها في التعليم ، ومقدار معاناتها للالتحاق بفصول محو الأمية بعد عمر طويل .
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