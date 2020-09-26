رعب من كورونا .. دولة أوروبية تحقق قفزة كبيرة في إصابات كوفيد 19

أعلنت التشيك عن أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، حيث حققت حالات الإصابة قفزة جديدة ، لتدق جرس إنذار مبكر في هذا البلد الأوروبي، وفق ماذكرت صحف دولية.





وبلغ عدد المصابين بالوباء خلال آخر 24 ساعة نحو 2946 شخص، وهو ما يعد نموًا كبيرًا في الإصابات بمئات الأشخاص، والذي يشير إلى إمكانية تجاوز البلاد حاجز ال3 آلاف.





وفي الأسبوعين الماضيين ، ارتفعت الإصابات في التشيك كثاني أسرع معدل في أوروبا.





وخلال الأيام الماضية، أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن جمهورية التشيك سجلت ارتفاعا في معدلات الإصابة ليتجاوز الألفي حالة ويصل الخميس الماضي إلى 2309 إصابة جديدة في ثالث أعلى ارتفاع يومي لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مايجعل اليوم السبت الخامس في أعلى معدلات الإصابة.





وبلغت أعداد المصابين أكثر من 60 ألف حالة منذ اكتشاف الإصابات الأولى في مارس.





وتقترب الوفيات من ال600 شخص، في وقت نادى فيه الكثيرون بتشديد الاجراءات الاحترازية، وهو ما شرعت فيه السلطات بالفعل.



