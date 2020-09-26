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ستظل في قلوبنا.. سفير كندي سابق ينشر صورة لزيارة قديمة لمصر ويودعها بكلمات جميلة.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
السفير الكندي السابق
السفير الكندي السابق
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، وتناولت من خلالها أبرز الموضوعات والفيديوهات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتناولت الإعلامية لميس سلامة تعليق سفير كندا بالقاهرة، والذي انتهت مدة عمله بمصر، ويستعد للعودة لبلاده.


وقالت "سلامة" إن سفير كندا بالقاهرة السابق "جيس داتون"، نشر صورة له على صفحته، عندما كان عمره 24 سنة، وعلق عليها: "بينما أستعد واسرتي لمغادرة القاهرة، أتذكر زيارتي الأولى لمصر، وأنا شاب في عمر الـ 24 عاما".


وأشاد السفير الكندي بمصر، قائلا: "تغير الكثير منذ أن كنت سائحا رحالا، ويظل الشعب المصري من أكثر الشعوب ترحابا وودا، وهذا ما سيظل راسخا في ذاكرتنا".


واختتم السفير الكندي تعليقه على هذا المنشور، معبرا عن حبه لمصر قائلا: "سأغادر أنا وأسرتي عن مص ولكنها دوما في قلوبنا".
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