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اقتصاد

غرفة الجيزة: مطالب بتعديل قوانين السياحة لمواجهة دخلاء المهنة والتواكب مع معطيات العصر الحديث

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قالت دينا بكري عضو شعبة السياحة والطيران بغرفة الجيزة التجارية، وعضو غرفة شركات السياحة أن هناك مشكلة كبيرة تواجه شركات السياحة وهي مكاتب مقدي الخدمات و شركات بير السلم  التي لا يوجد لها أي ترخيص فهذه  الفئة تقوم بالاعلان عبر السوشيال ميديا من فيس بوك وغيره عن تنظم رحلات سياحة داخلية وتحارب شركات السياحة ولا يوجد لها ترخيص وتضر بالعميل و الشركات والدولة معًا.

وأشارت دينا بكري الى أن الدولة لا تحصل حقوقها من شركات بير السلم لانها غير مرخصة ولا تستطيع الحصول منها على ضرائب او مستحقات وكذلك العميل يفاجئ بأن البرامج المعلن عنها في أغلب الاحيان غير صادقة ومغلوطة ولا يستطيع الحصول على حقه لان هذه الشركات او مكاتب الخدمات غير مرخصة كما أن شركات السياحة التي تدفع التزمات الدولة ولديها تراخيص وعمالة تخسر بسبب دخلاء المهنة.

ودعت دينا بكري إلى ضرورة تدخل الجهات المسئولة الى وقف عمل الشركات غير المرخصة ومقدمي الخدمات عن العمل من خلال الغاء هذه الصفحات التي تروج لهم من وسائل التواصل الاجتماعي  وإلزام المنشآت الفندقية بالتعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة ومسجلة بغرفة شركات السياحة وكذلك تقنين أوضاع مواقع الحجز الاون لاين ووضع إطار قانوني رسمي معتمد يحدد العلاقة بين الشركات السياحية والفنادق في التعامل على جلب سياحة للفنادق.

وأشارت دينا بكري إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة للسياحة لتتواكب مع الوضع الحالي والتطوير التكنولوجي الهائل الذي أصبح يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في قطاع السياحة.

وأوضحت دينا بكري أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بشكل كبير بقطاع السياحة في مصر ومساندته طول الفترة الماضية والتي كان آخرها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة وتطوير مدينة سانت كاترين بشكل عام لجذب السياحة العالمية لها من محبي احة الدينية والروحانية والبيئية.

وذكرت دينا بكري أن السياحة الداخلية هي حجر الزاوية وعمود الخيمة التي يجب الاهتمام بها وتنشيطها بشكل كبير من خلال برامج جاذبة أسعار مناسبة وغير مبالغ فيها واصدار العديد من المبادرات التنشيطية للسياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة خلال الفترة القادمة لانه في مثل الظروف الحالية من شبه توقف للسياحة الاجنبية لا نجد سوى السياحة الداخلية التي تحدث رواجًا ونشاطًا داخل المنتجعات السياحية المصرية.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة داخل الفنادق والمنتجعات للسياحة الداخلية مثل التي يتم تقديمها للسياحة الاجنبية لان بعض الفنادق تقلل من جودة خدماتها للسياحة الداخلية رغم ان تكلفة اقامة السياحة الداخلية تزيد في بعض الاحيان عن تكلفة السياحة الخارجية.
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