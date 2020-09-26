وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بمواصفات قياسية عالمية.. كامل الوزير: تساهم فى رفع الخدمة وتقليل زمن الرحلة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة

كامل الوزير:



أعمال التطوير ستساهم في رفع مستوى الخدمة على الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات

توسعة مسافة نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

مراعاة المواصفات القياسية وتطويره بمواصفات عالمية والتنسيق مع إدارة المرور المختصة والقبض على عربات إلقاء المخلفات

رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق





أجرى كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة إجمالية مقدارها 8 مليارات جنيه.



وتابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجار إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.



كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع اسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم ومعدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.







ووجه وزير النقل قيادات هيئة الطرق والكبارى بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية وأن يتم التنسيق مع إدارة المرور المختصة لحماية الطريق من إلقاء بعض عربات النقل المخلفات على الطريق، وكذلك التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كل المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري، كما وجه باستمرار التنسيق مع الوزارات الأخرى لنهو كل الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة جميع التحديات في هذا المشروع والتي تتعلق بالمرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والواجب نقلها من أجل سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام.



وعلى هامش جولته التفقدية، قال الوزير في تصريحات صحفية إن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات فى كل اتجاه.

