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رياضة

انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري القسم الثاني اليوم.. تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
بني سويف
بني سويف
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري القسم الثاني، وحيث يشهد دوري المظاليم صراع شرس في مراكز الصعود وكذلك النجاة من الهبوط لدورى الحرافيش . 

مباريات مجموعة القاهرة 
الترسانة - الزرقا 
القناة - النصر 
منتخب السويس - سيراميكا كليوباترا 
النجوم - الداخلية 
المريخ - جمهورية شبين 
كوكاكولا - بتروجيت 

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لمواصلة صدارته لترتيب المجموعة بعد تحقيق الفوز الجولة الماضية أمام فريق كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد ليزيد الفارق عن أقرب منافسيه الى ثلاث نقاط.

على جانب آخر يحاول أشرف خضر المدير الفني لفريق منتخب السويس للدخول في صراع الصعود للدورى الممتاز، حيث حقق الفوز في المباراة الماضية أمام فريق الداخلية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية القاهرة برصيد ٣٥ نقطة بينما جاء فريق منتخب السويس في المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطة.

ترتيب المجموعة : 
١- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة 
٢-  بتروجيت 32 نقطة 
٣- الداخلية 31
٤-منتخب السويس 28 
٥-النصر 28
٦-جمهورية شبين 23 
٧-القناة 25
٨- النجوم 22
٩-المريخ 18 
١٠ - كوكاكولا 18
١١-الترسانة 15
١٢- الزرقا 9

مباريات اليوم بمجموعة  الصعيد 
البنك الأهلي - سوهاج 
ديروط - بترول أسيوط 
الإعلاميين - الألومنيوم 
الفيوم - بني سويف 
طهطا - شبان المسلمين قنا 
تليفونات بني سويف - المنيا 

وتشهد المجموعة صراع قوي بين الثنائي بني سويف والبنك الاهلي علي صدارة الترتيب وتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز . 

وجاء جدول الترتيب كالتالي : 
1- بني سويف : 38 
2- البنك الاهلي : 38 
3- الالومنيوم : 33 
4- الشبان المسلمين : 31 
5- بترول اسيوط : 28 
6- سوهاج : 25
7-  تليفونات بني سويف : 23 
8- المنيا : 22
9- الاعلاميين : 20 
10- الفيوم : 18 
11- ديروط : 11 
12- طهطا : 11 
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