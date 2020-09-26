انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشر بدوري القسم الثاني اليوم.. تفاصيل

الترسانة - الزرقا

القناة - النصر

منتخب السويس - سيراميكا كليوباترا

النجوم - الداخلية

المريخ - جمهورية شبين

كوكاكولا - بتروجيت

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لمواصلة صدارته لترتيب المجموعة بعد تحقيق الفوز الجولة الماضية أمام فريق كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد ليزيد الفارق عن أقرب منافسيه الى ثلاث نقاط.



