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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 359 شابًا واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 359 شابًا من مختلف المؤهلات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2955 شابًا، بالإضافة إلى استخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.


وأوضح أسعد أحمد السيد، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أنه تم التفتيش العمالي على 556 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضر مخالفة قانون العمل، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 5 شكاوى عمالية،  وتم تسوية شكوى منها، وتم تحويل شكويين للقضاء، وتبقت شكويانن ما زالتا تحت البحث والدراسة.


وقال إن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 200 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار "كوفيد- 19"، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

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