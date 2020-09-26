حادث مأساوي.. كلب متوحش يهاجم طفلة

خرجت طفلة للتنزه حول منزلها بدراجتها، ولكن ظلت لحظات التنزه ممتعة، إلى أن ظهر الكلب المتوحش، الذي حول الرحلة إلى مأساة كبرى بعدما لحق بها وأوقعها من فوق دراجتها والتهم ساقها.











يُظهر مقطع الفيديو اللحظة المرعبة التي يقوم فيها كلب متوحش بالغ من العمر 9 أشهر بضرب فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا ويعض ساقها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









وكانت لقطات مقطع الفيديو أظهرت الفتاة وهي على دراجتها بينما جاء كلب من نوع "بيتبول" يركض نحوها، ثم ضغط الكلب على ساقها، وبقى متشبثًا بها حتى عندما جاء والد الفتاة راكضًا.









وبينما كان الكلب يمسك بساق الفتاة، بدأ الأب بلكم الكلب في محاولة لمنعه من عض ابنته، ثم شوهد صاحب الكلب وهو يركض نحو الحادث بينما كان يمسك بساق الفتاة.









كما شوهد المالك وهو يضرب الكلب، محاولًا إبعاده عن الفتاة، وأخيرًا، تم سحب الكلب بعيدًا عن ساق الطفلة، وقد تم نقلها إلى المستشفى، وأعطيت 35 غرزة بعد الحادث.









وقال الأب إنه أخذ الكلب ووضعه في الحجر الصحي لعدة أيام، لكنه عاد الآن إلى المنزل وهو على بعد بضعة منازل، قال الأب: "بالنسبة لي، الجروح التي أصابت طفلتي، تجعلني أقول بأنه لا ينبغي أن يجلس هذا الكلب في هذا المنزل الآن".