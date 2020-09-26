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رياضة

رضا عبد العال يتحدى فايلر.. مباراة مرتقبة بين الأهلي وطنطا في الدوري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
يواجه فريق طنطا منافسه النادي الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام "ستاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى المصري. 

ويدخل الأهلي المباراة بعد حسم لقب الدوري المصري الموسم الحالي متفوقا علي غريمه الزمالك وبالتالي سيتم تجريب عناصر جديدة في التشكيل استعدادا لنصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.

على جانب يدخل طنطا المباراة بقيادة رضا عبدالعال بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن أمام الأهلي بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي المتوج رسميا ببطولة الدوري الموسم الحالي المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 "الأخير" برصيد 18 نقطة.
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