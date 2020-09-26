إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ74 ألفًا و22 مواطنًا من خلال 80 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الجاري.



