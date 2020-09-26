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أخبار البلد

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق ٦ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٦ و٢٧ سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

وقالت الوزارة إن القوافل تشمل تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) وذلك بمحافظات (سوهاج - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الأقصر).

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ74 ألفًا و22 مواطنًا من خلال 80 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الجاري.


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