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أخبار العالم

حماقة أردوغان.. اليونان تحقق مكاسب بالجملة من سياسات تركيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:42 م
تقرير: سياسات أردوغان
تقرير: سياسات أردوغان تصب في مصلحة اليونان
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قسم الخارجي
لا شك أن سياسة النظام التركي في شرق البحر المتوسط تؤرق اليونان وتزيد التوتر في تلك المنطقة، لكن يبدو أن نهج الرئيس رجب طيب أردوغان منح أثينا كثيرا من المكاسب سواء على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري.

ووفقا لتقرير تشرته صحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية، فإن الرئيس التركي قدم كثير من الهدايا لليونان بسياساته، منها الدروس والخبرة التي اكتسبتها البحرية اليونانية بعد أكبر تعبئة في التاريخ الحديث واستخلاص النتائج حول كيفية التعامل مع التهديد التركي.

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وذكر كاتب التقرير أنه على اليونان أن تشكر نظام أردوغان بعدما كشف نقاط ضعف البحرية التركية بطريقة لم يسبق لها مثيل.

أما المكسب الثاني فهو الأداء الذي ظهرت عليه البحرية اليونانية والشعور المتولد بضرورة مواجهة التهديد التركي، فضلا عن كشف عيوب الأسطول البحري التركي ورفع الروع المعنوية للبحرية اليونانية والقوات المسلحة بشكل عام.

ويشير التقرير إلى مكسب آخر، وهو التفوق الواضح للبحرية اليونانية في مجال الحرب المضادة للغواصات، موضحا أن ذلك كان له تأثيرا سلبيا على الروح المعنوية للجيش التركي.ويضيف أن التفوق اليوناني على أنقرة يثير قلق نظام أردوغان بكل تأكيد.

إضافة إلى ذلك، يعد التدريب المكثف الذي خضعت له القوات اليونانية لمدة شهرين وأكثر، أحد المكاسب الهامة، حيث تمكن الجيش من تقييم الأداء بكافة الأفرع.

ويقول الكاتب إن حادث التصادم الخفيف بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية، يدفع آثينا إلى تحديد أولوياتها أثناء التدريب البحري والإرشادات المتعلقة بالاستجابة للحوادث المماثلة.

وبالنسبة للمجتمع اليوناني، كانت الأزمة مع تركيا حاسمة نظرا لأنها تذكرهم بالتهديد الوجودي العميق على حدودهم طوال سنوات، ويؤكد التقرير أن الدعم المجتمعي للقوات المسلحة اليونانية والقيادة السياسية في ذلك الوقت هو الوقود الحقيقي للمعركة.

ويرى كاتب التقرير أن المجتمع الدولي بات من الواضح لديه ما يمثله نظام أردوغان من خطر وتهديد لتوازن المنطقة، ما أعطى اليونان فرصة للاستثمار في التحالفات التقليدية وأخرى جديدة، وهو أمر لم يحدث منذ عقود.

علاوة على ذلك، دفعت التهديدات التركية وعدوانية أردوغان القادة السياسيين في اليونان لاتخاذ قرارت صعبة للتعامل مع الأزمة، مثل عقد صفقات أسلحة ضخمة والإعداد بقوة لأي مواجهة مستقبلية.

كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن  تحركات تركيا تهدد الأمن في شرق المتوسط.

وأضاف "الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر.. ومن خياراتنا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل خلافنا مع تركيا".
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