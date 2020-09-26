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سيارات

تصميم تخيلي لمرسيدس مايباخ إس كلاس 2021

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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أماني نوار
تستعد شركة مرسيدس العالمية للكشف عن مايباخ اس كلاس الجديدة، المقرر طرحها في السوق نوفمبر المقبل، في معرض قوانجتشو للسيارات في الصين، كما ظهرت السيارة في تصميم تخيلي يكشف عما تبدو عليه السيارة فائقة الفخامة.


وتحصل السيارة على تصميم عام مشابه لأس كلاس الجديدة، حيث سيكون التغيير الرئيسي في المقدمة هي اللمسات المعدنية والكرومية الأنيقة، وفي الخلف، تمتلك السيارة عوادم منخفضة.


وتعد اس كلاس الجديدة من بين أكثر المقصورات عالية التقنية في السوق، فنتوقع أن تنتقل العديد من المزايا مثل شاشة النظام الترفيهي مقاس 12.8 بوصة، أجهزة القياس الرقمية قياس 12.3 بوصة في نسخة مايباخ.


 أما في الخلف يقدم الطراز القياسي بالفعل شاشتين ترفيهية مقاس 11.6 بوصة على ظهور المقاعد الأمامية.


وتعتبر مرسيدس مايباخ اس كلاس أطول من الإصدار القياسي، وذلك لتوفير مساحة خلفية أكبر، في حين تستمد السيارة قوتها من محرك V12 وتشير الشائعات إلى أنه سيكون مزدوج التيربو سعة 6 لتر بقوة 621 حصانا، وعزم دوران يبلغ 1.000 حصان.


و تسعى دائما عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، عن تطوير طرازاتها المختلفة، وتحتل الشاحنات أيضا نصيبا كبيرا من خطة التطوير الدائم للشركة.

 

ومن خلال الفيديو التشويقي تعرفنا على الإصدار الجديد من الشاحنة الكهربائية التي تحمل اسم ""eActros LongHaul والتي ستعمل خصيصا لخدمة قطاع النقل، كما تسعى مرسيدس إلى تطوير أنظمة الشحن الخاصة بالمحركات الكهربائية، وذلك لاحتلال نصيب كبير في تلك الصناعة والعمل على راحة قائدي تلك الناقلات.

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