تصميم تخيلي لمرسيدس مايباخ إس كلاس 2021

تستعد شركة مرسيدس العالمية للكشف عن مايباخ اس كلاس الجديدة، المقرر طرحها في السوق نوفمبر المقبل، في معرض قوانجتشو للسيارات في الصين، كما ظهرت السيارة في تصميم تخيلي يكشف عما تبدو عليه السيارة فائقة الفخامة.











وتحصل السيارة على تصميم عام مشابه لأس كلاس الجديدة، حيث سيكون التغيير الرئيسي في المقدمة هي اللمسات المعدنية والكرومية الأنيقة، وفي الخلف، تمتلك السيارة عوادم منخفضة.









وتعد اس كلاس الجديدة من بين أكثر المقصورات عالية التقنية في السوق، فنتوقع أن تنتقل العديد من المزايا مثل شاشة النظام الترفيهي مقاس 12.8 بوصة، أجهزة القياس الرقمية قياس 12.3 بوصة في نسخة مايباخ.









أما في الخلف يقدم الطراز القياسي بالفعل شاشتين ترفيهية مقاس 11.6 بوصة على ظهور المقاعد الأمامية.









وتعتبر مرسيدس مايباخ اس كلاس أطول من الإصدار القياسي، وذلك لتوفير مساحة خلفية أكبر، في حين تستمد السيارة قوتها من محرك V12 وتشير الشائعات إلى أنه سيكون مزدوج التيربو سعة 6 لتر بقوة 621 حصانا، وعزم دوران يبلغ 1.000 حصان.







