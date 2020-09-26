حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة في نطاق ٥ مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسي، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، دمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وأسفرت عن رفع ١٠١٠ طن قمامة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة عن صيانة وتركيب ٢٢٧ كشاف ومحول بواقع:- رفع ٧٠ طن قمامة وصيانة ٣٠ كشاف بالدلنجات، كما تم رفع ١٦٥ طن قمامة و تركيب وصيانة ٣٢ كشاف ومحول كهرباء بالمحمودية، ورفع ١٠٠ طن قمامة وصيانة ٦٠ كشاف بحوش عيسى، وصيانه وتركيب ١٠٥ كشاف ومحول بكوم حمادة، ورفع ١٣٥ طن قمامة برشيد ٥٤٠ طن قمامة بدمنهور.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، ابوحمص ودمنهور، نفذت حملات مكبرة لرفع الإشغالات و للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة عن رفع ٥٥ حالة إشغال و إزالة ٨٨٨ طن قمامة وصيانة ١٥٩ كشاف وعامود إنارة بواقع :- ١٠٠ طن قمامة و ٥٥ حالة إشغال وصيانة ٤٠ عامود، بمركز ومدينة حوش عيسى، ورفع ١١٠ طن قمامة و ٥٠ كشاف بمركز الدلنجات.





كما تم ١٣٥ طن قمامه بمركز رشيد، ورفع ١٦٥ طن قمامة و ٣٠ كشاف بمركز المحمودية، ورفع ٢٦٦ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، ٣٩ كشاف إنارة بمركز كوم حمادة، ورفع ١١٢ طن قمامه ومخلفات بشبراخيت، ورفع ٥٢٢ طن بمركز ومدينة دمنهور.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





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