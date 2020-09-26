مع بطل مسلسل انت اطرق بابي.. هاندة ارتشيل بإطلالة ساحرة على إنستجرام

حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت أطرق بابي" مع بطل المسلسل صورة لمتابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها. بطلة مسلسل "انت أطرق بابي" مع بطل المسلسل صورة لمتابعيها صورة









وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وذلك حتى يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.









ولم تتكلف في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها. هاندة أرتشيل في وضع









وأبرزت هاندة ارتشيل إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت باختيار قلادة باللون الذهبي الناعم لتعطي إطلالتها لمسة عصرية.









وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..