كن قويا لاجلك .. عصام الحضرى يوجه رسالة مهمة لجمهوره

نشر عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل لاجتماعى انستجرام .
وظهر عصام الحضرى في الصور وهو يقوم ببعض تمارين المصارعه امام تمثال ، وعلق قائلا : " كن قويا لاجلك ".
وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له معها ، واتهامه خلالها بالإساءة لها.
وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر.
وأكد الحضري حارس مرمى الأهلي ، ومنتخب مصر الأسبق ، صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.
وقال عصام الحضري ، في تصريحات سابقة له عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى.