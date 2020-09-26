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رياضة

كن قويا لاجلك .. عصام الحضرى يوجه رسالة مهمة لجمهوره

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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منار نور
نشر عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل لاجتماعى انستجرام .

وظهر عصام الحضرى في الصور وهو يقوم ببعض تمارين المصارعه امام تمثال ، وعلق قائلا : " كن قويا لاجلك ".

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له معها ، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر.

وأكد الحضري حارس مرمى الأهلي ، ومنتخب مصر الأسبق ، صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.

وقال عصام الحضري ، في تصريحات سابقة له عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى.

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