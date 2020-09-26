حكم جديد في قضيتين.. تغريم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه.





اقرأ أيضا | كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو



وجاء منطوق الحكم كالآتي: أصدرت المحكمة الحكم بتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12102سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12103 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.





وكان مجدي عبد الغني لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أوضح أن مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة جنح الدقى، بسبب خلافات الميراث، هي أحكام غيابية "أول درجة"، وأنه بمجرد الطعن عليها تبدأ القضية من جديد.





وتابع "عبد الغنى" في رده، أنه ليس الخصم الوحيد في هذه القضايا، وأن هناك ورثة أخرين وهو واحد منهم، حول حقوق مالية يرى أنها خاصة بهم، وأنهم لجأوا بدورهم إلى القضاء، وكلهم ثقة في أحكامه العادلة.





وأضاف "عبد الغني"، القضايا المتداولة بين الورثة قضايا عديدة وننتظر الكلمة الفاصلة من القضاء المصري العادل الملزم لنا جميعا وكل طرف يبحث عن حقه فيها.