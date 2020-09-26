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أخبار العالم

المونيتور: الجيش التركى فقد قوته فى سوريا لهذه الأسباب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:14 م
الجيش التركى فى
الجيش التركى فى سوريا
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سمر صالح
نشر موقع "المونيتور" الأمريكي اليوم، السبت، تقريرا حول انهيار قوة الجيش التركي فى سوريا على الرغم من جهود تركيا للحفاظ على الوضع الراهن في إدلب.


وقال "المونتيور" إن الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة في إدلب تصاعدت بشكل كبير بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى سوريا في أوائل سبتمبر، مما يمثل نقطة تحول في اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي في آخر معقل للمعارضة.


وأضاف الموقع الأمريكي أن القوات الحكومية السورية والطائرات المقاتلة الروسية كثفت هجماتها على هيئة تحرير الشام ومواقع الجماعات الجهادية الأخرى في محافظة إدلب ومحيطها.


وأوضح الموقع أن جبل الزاوية بين إدلب وحماة وسهل غاب جنوب غرب إدلب وريف اللاذقية، شهد خلال الأسبوعين الماضيين، قصفًا عنيفًا غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية في 5 مارس.


وأكد "المونتيور" أن هيئة تحرير الشام والجماعات الجهادية الأخرى تحاول وقف تقدم القوات السورية بقذائف الهاون والهجمات الصاروخية على سراقب وكفرنبل على طول الطريق السريع M5 الذي يربط شمال البلاد وجنوبها. 


وفي غضون ذلك، تكثف الجماعات الجهادية الأجنبية المنتشرة في جبل الأكراد هجماتها على ريف اللاذقية وتعتبر هيئة تحرير الشام، الجماعة المهيمنة التي تسيطر على إدلب، منظمة إرهابية من قبل العديد من القوى الغربية وروسيا، كما تعرضت نقطة تفتيش تركية بالقرب من جسر الشغور لهجوم خلال الاشتباكات، ما أدى إلى هجوم انتقامي من قبل القوات المسلحة التركية.
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