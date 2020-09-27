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برلمان

نائب: جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى دعوات التظاهر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
النائب ممدوح مقلد
النائب ممدوح مقلد ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب ممدوح مقلد ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى دعوات التظاهر، لأن الشعب المصرى يلتف حول القيادة السياسية وعاصر نظام هذه الجماعة المتطرفة.

وأشار مقلد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يوجد نظام حكم ينتهى فى عام، حيث إنه أثبت فشله بعد غرقه فى العديد من المشاكل مثل انقطاع الكهرباء ومشاكل المرافق.

كما أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن جماعة الإخوان الإرهابية انتهت وتحاول الآن استغلال قانون التصالح فى مخالفات البناء لخدمة أغراضها الشخصية.
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