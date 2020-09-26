اعتماد حركة مدير التعليم العام والإدارات التعليمية بمدارس الغربية لرفع الخدمات العامة

اعتمد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم حركة تنقلات محدودة بين قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة.





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كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في تعليماته أهمية تعيين "هيثم سكر" مديرا لإدارة سمنود و"جيهان صابر" لإدارة زفتي و" يسر عبدالغني" لإدارة السنطة.





كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم صبري الدسوقي وكيل المديرية بتكليف إيمان عبدالمعز شاهين مدير عام إدارة السنطة التعليمية للعمل مديرا عاما للتعليم العام بالمديرية لحين شغلها بالطرق القانونية.



