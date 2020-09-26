AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اعتماد حركة مدير التعليم العام والإدارات التعليمية بمدارس الغربية لرفع الخدمات العامة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:29 م
مدير التعليم العام
مدير التعليم العام والإدارات التعليمية بالغربية
Advertisements
احمد علي
اعتمد  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم حركة  تنقلات محدودة بين قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة.


كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في تعليماته أهمية تعيين "هيثم سكر" مديرا  لإدارة سمنود و"جيهان صابر"  لإدارة زفتي و" يسر عبدالغني" لإدارة السنطة.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم صبري الدسوقي وكيل المديرية بتكليف إيمان عبدالمعز شاهين مدير عام إدارة السنطة التعليمية للعمل مديرا عاما للتعليم العام بالمديرية لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأشار وكيل التعليم الي اتخاذ الإجراءات الاداريه لإنهاء الاستعدادات الكاملة للاستقبال الطلاب والطالبات خلال فعاليات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠م _٢٠٢١ م.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل بمركبة توك توك إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو ضحايا

محافظ الغربية يكرم الثانية على مستوى الجمهورية في الثانوي التجاري

احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنيه بالمحلة.. شاهد

بالصور: تعليم الغربية.. انطلاق فعاليات "لا للتنمر".. بالمدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم الغربية: سيدة القطار يطلق عليها أم المصريين في المدرسة

مصادرة 3800 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق في سمنود

ترشيحاتنا

يوسف الشريف ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله.. شاهد

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

حكم جديد في قضيتين.. تغريم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

يا ريت أبقى آخرك في الحياه .. صورة رومانسية تجمع شيما صابر وزوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة تعيش على الخبز فقط لمدة 10 سنوات.. ما القصة؟

صوت فلسطين الملائكي.. رحلة محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى

نسيت المفتاح.. بسرعة وسهولة فتح قفل السيارة بـ كرة التنس