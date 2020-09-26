عربية النواب: إشادة الليبيين بدور مصر تجاه بلادهم شهادة نجاح لسياسات الرئيس السيسي

قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إن إشادة القوى السياسية الليبية بلقاء القاهرة الذى جمع الرئيس

عبد الفتاح السيسي مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبيى تعد شهادة نجاح لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الامن والاستقرار داخل ليبيا.





وأضاف " أباظة " فى بيان له اليوم إن تأكيد كبار السياسين الليبيين بان الدور المصرى إيجابى تجاه ليبيا وأن مصر بقيادة الرئيس السيسى تلعب دورا هاما لحل الأزمة الليبية وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد وهو ما يدعمه أبناء الشعب الليبى بشكل كامل انما هو دليل قاطع على التقدير الكبير من القوى السياسة والشعبية للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به القاهرة من اجل التوصل الى حلول سلمية للازمة الليبية ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبيى الداخلى خاصة من النظام التركى الارهابى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب اردوغان.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك فى سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها فى الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده فى مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.





واطلع الرئيس السيسى خلال اللقاء من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة فى ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميدانى من جهة، كما أطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.