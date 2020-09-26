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رياضة

سيميوني: نرحب بانضمام سواريز.. ونأمل كسر رقم موراتا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:29 م
سيميوني
سيميوني
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عبدالله هشام
أكد دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد ان انضمام سواريز لاعب فريق برشلونة يمنحهم قوة إضافية في الهجوم بعد رحيل موراتا الي فريق يوفنتوس الايطالي علي سبيل الإعارة الموسم الجديد  . 

وأضاف سيميوني خلال تصريحات صحفية : قبل انضمام سواريز لنا بشكل رسمي تحدثنا معه ونرحب بإنضمامه لنا ونأمل ان يتكيف مع الفريق وطريقة لعبه سريعا .

وأكمل : انضمام سواريز لنا جاء بسبب قيمته الكبيرة وتسجيله العديد من الأهداف ونحن نرغب ان يهزم موراتا في عدد الأهداف المسجلة الموسم الماضي .

واختتم المدير الفني لفريق اتليتكو تصريحاته قائلا : سينضم سواريز الي قائمة الفريق لمباراة الغد وسنري إذا كان لديه القدرة علي المشاركة منذ بداية المباراة او اللعب كبديل . 

ويلعب فريق اتليتكو مدريد غدا امام غرناطة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز الاسباني في تمام الساعة الرابعة عصرا . 

جدير بالذكر ان موراتا لعب الموسم الماضي مع فريق اتلتيكو مدريد 35 مباراة نجح في تسجيل 12 هدف .
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