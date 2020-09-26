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توك شو

نصائح مهمة وبدائل.. نظام غذائي خال من السكر لحد معين.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:18 م
نظام غذائي
نظام غذائي
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة شيري نبيل، أستاذ التغذية بكلية الطب القصر العيني، إن الشخص غير المصاب بالسكر عند تناوله الكثير من السكريات يوجد احتمالية كبيرة إصابته بمرض السكر، نظرا لدخول السكر إلي الدم مباشرة يكون حافز البنكرياس في إفراز الإنسولين، ومع تكرار هذه العملية تعمل علي زيادة ونقصان الإنسولين في الدم ، عندها يصاب الشخص بمرض السكر.

وأضافت شيري نبيل، خلال استضافتها علي فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن الخبز والدقيق عامة يعمل علي زيادة الأنسولين الذي ينتهي بمرض السكر، لافتا أن يوجد نظام بدون سكر إلي حد معين لمدة أسبوع، وعند الالتزام بهذا النظام يعمل علي نقصان الجسم دهون ومياه، إضافة إلي أنه يحتوي علي بروتين عالي، مع السماح بالدهون والخضار وبدائله.

وأشارت"نبيل"، إلى أن هذا النظام يحتوي علي فاكهة، ولكن لم تكن فاكهة ذات سكريات عالية، مؤكدة علي أن من المهم الإبكار من تناول وجبة العشاء، النظام يطبق علي الجسم المتوسط في الوزن والنشاط . 

وأوضحت أستاذ التغذية بكلية طب القصر العيني، أن النظام لا يحتوي علي خبز أو أرز أو سكر ولكنه يحتوي علي القليل من النشويات، يكون متوازن إلى حد معين ويساعدنا علي تقليل نسبة السكر الزائدة وتقلبات الإنسولين. 

وأكدت أستاذ التغذية بكلية طب القصر العيني، أن كلما تم اتباع هذا النظام بكميات مضبوطة، مع شرب الكثير من المياه مع تناول الكثير من الخضراوات والسلطة عند شعورنا بالجوع، يعطي النظام نتيجة أفضل .

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