صحة الشرقية: الكشف الطبي على 550 مرشحا لمجلس النواب

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجلس الطبي العام بالشرقية، لمتابعة أعمال إنهاء إجراءات إرسال التقارير الطبية للمرشحين المحتملين بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المعملية عليهم.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن عدد المرشحين المحتملين بلغ ٥٥٠ مرشحا، موضحا أنه تأكد من إستيفاء كافة التقارير الطبية، تمهيدا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.





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كما تابع وكيل الوزارة أعمال الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، بالمجلس.

وأثني وكيل الوزارة علي أداء الفرق الطبية، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين علي أعمال المبادرة الرئاسية، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات في أداء الخدمة.

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

علي جانب أخر استقبلت محكمة الزقازيق الإبتدائية ، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، أوراق مرشحي القائمة الوطنية لشرق الدلتا، بالإضافة إلى تلقي أوراق 250 مرشحا بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأكد رئيس المحكمة أنه تم استقبال 186 مرشحا في اليوم الأول و6 في اليومين الثاني والثالث و13 في اليوم الرابع و9 في اليوم الخامس، و7 في اليوم السادس و11 فى اليوم السابع، و 9 في اليوم الثامن، و3 فى اليوم التاسع.