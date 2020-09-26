انطلاق المؤتمر الاقتصادي بالخرطوم.. عبدالله حمدوك: المشروع التنموي يحتاج إلى تعبئة الموارد.. البرهان: يمثل نقطة انطلاق للانضمام داخل الاقتصاد العالمي.. الجبهة الثورية: يجب رفع السودان من قوائم الإرهاب

تدشين فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول



رئيس وزراء السودان:

4 تحديات سببت فشل المشروع التنموي

نحتاج لتعبئة الموارد الممثلة فى الضرائب والجمارك

البرهان: المؤتمر نقطة انطلاق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الجبهة الثورية: روشتة العلاج للاقتصاد السوداني ينبغي أن تخرج من السودان











انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومى الاول فى السودان صباح اليوم، السبت، والذي يعد الأول من نوعه بعد ثورة ديسمبر 2017، فمن خلال هذا المؤتمر تسعى السودان لوضع خارطة لتصحيح المسار الاقتصادي ورفع الضغوط عن كاهل المواطنين وتطوير البنية التحتية والاستعداد لنظام اقتصادي قوي، فمن خلال هذا المؤتمر الاقتصادي القومى تسعى السودان لوضع خارطة تصحيح المسار الاقتصادي ورفع الضغوط على كافل المواطنين وتطوير البنية التحتية والاستعداد لنظام اقتصادي قوي.







اقرأ أيضا:

ر ئيس وزراء السودان: تاريخنا الجديد يُصنع حينما يبدأ وينتهي الصراع السياسي





يسعى السودان لأن يكون المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.





من جانبه، قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إنه يجب مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيًا وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل، ما تنص عليه تلك القوانين، والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون، وذلك لتحقيق المشروع التنموي فى البلاد والذي تعذر تحقيقه منذ الاستقلال.





وأضاف حمدوك، في ورقة الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها والتى قدمها في المؤتمر، أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج إلى تعبئة المواردالمتمثلة في الضرائب، والجمارك، والزكاة، والرسوم، وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنية التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.





وأوضح رئيس الوزراء السودانى أن أسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال يتمثل في أربعة محاور، هي إدارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى رأسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلى حبس الطاقات الإنتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، عبر الحركة الإسلامية.





وأكد حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الاستقلال، أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة، إضافة إلى تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.





وأشار حمدوك إلى أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والأعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان، لافتا إلى أن غياب المشروع الوطني أدى لتوسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.





وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي وتوصياته ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة السودانية.





وقال البرهان: "ينبغي أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي، وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".





فيما دعا ياسر سعيد عرمان، رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد الوصول والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات سلام جوبا.





وقال عرمان، في خطابه خلال كلمته، إن تحقيق السلام وتنفيذه سيكون أحد أهم العناصر الداعمة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، قائلا إن "روشتة العلاج للاقتصاد السوداني ينبغي أن تخرج من السودان وأن تكتب في السودان".





يهدف المؤتمر لوضع خارطة طريق تصحيح المسار الإنتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.