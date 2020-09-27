برلماني: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق مصلحة المواطن

قال النائب حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، لأنه يعتبر فى صالح المواطن المصرى.





وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء سيساهم فى أن يطمئن المواطن على منزله، وأنه لن تكون هناك أى مشاكل بشأن مخالفات البناء على منزله.





وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء منح تسهيلات للمواطينن لدفع رسوم مخالفات البناء بالتقسيط على 4 سنوات ، بالإضافة إلى خصم 25 % من رسوم قيمة التصالح حال دفع مبلغ التصالح كاش بدون تقسيط.



