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فن

Better لـ زين تريند رقم 6 على يوتيوب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية better للمطرب العالمي زين، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت الأغنية التريند رقم ٦ عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

يذكر أن عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أعلنت وضع طفلتها الأولى من زوجها المطرب زين مالك، وذلك من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها. 

وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".

كما نشر المغني البريطاني زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة".

وحققت الصورة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها.
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