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أخبار العالم

بعد تعيينه سفيرا لـ إسرائيل في الأردن .. من هو إيتان سوركيس؟

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:47 م
سفير إسرائيل في الأردن
سفير إسرائيل في الأردن
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سمر صالح
قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين إيتان سوركيس سفيرا لتل أبيب في الأردن.

وجاء الإعلان عن تعيين إيتان سوركيس في تغريدة لوزارة خارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وكان إيتان سوركيس يعمل سابقًا مبعوثًا خاصًا للمياه في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية وكان قنصلًا عامًا سابقًا في ريو دي جانيرو ونائبًا للسفير في عدة دول هي الأردن، والبرازيل، والبيرو وأتلانتا.

وتولى سوركيس عدة مناصب في وزارة الخارجية وسبق له العمل بسفارة إسرائيل لدى الأردن.

ويأتي تعيين سفير إسرائيلي جديد بعد أيام من وصول السفير الأمريكي الجديد المعين في الأردن.
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