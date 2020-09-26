وفاة مرشح حزب الجيل لمجلس النواب على المقعد الفردي بحلايب وشلاتين

شهدت منطقة حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح السبت وفاة أحد مرشحي مجلس النواب على المقعد الفردي للدائرة الثالثة بالبحر الأحمر والذي تقدم للترشح على المقعد الفردي ممثلا عن حزب الجيل الديمقراطي وتبين أن المرشح المتوفي هو إسماعيل على دكروني وشهرته صلاح دكروني

كان دكروني قد تقدم بأوراق ترشحه للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة البحر الأحمر يوم ٢٢ سبتمبر الجاري وحصل على رمز الحصان.

وكانت قد تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة البحر الأحمر ، أوراق ترشح 4 مرشحين جدد بينهم 3 عن الدائرة الأولى التي تضم الغردقة و رأس غارب، وهم هاني حمد “مستقل” والذى كان يشغل منصب أمين شباب حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر ، وتيتو الخطيب ” حزب حماة الوطن”، ونسيم رزق الله “حزب المصريين الأحرار”، والمرشح الرابع هو عبد الرسول رمضان “مستقل”، عن الدائرة الثانية التي تضم سفاجا والقصير ومرسى علم، ليصل اجمالي من تقدموا بأوراقهم إلى 29 مرشحا.

وكانت الأسماء المرشحة بالدائرة الشمالية تضم مدينتى الغردقة ورأس غارب والأكثر فى عدد الناخبين وكذلك فى عدد المرشحين على المقعد الفردى فقد تقدم محمد محمد عبد المقصود عن حزب مستقبل وطن وحداد عبد ربه إبراهيم وعاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وأميمة نوبي مصطفى وسيد محمد بشير ومحمد ابو حسين وحمادة غلاب ومحمد خليل.

والدائرة الوسطي وهى تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم وتقدم عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد ابوالوفا ومحمد يوسف و كرم أبوالنجا حمدي و خالد محمود عبدالله محمد سباق و عبدالعظيم عبادى و حسني احمد و محمد سعد جابر.

والدائرة الجنوبية وهى تضم مدن حلايب وشلاتين وتقدم علي نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفي كاتشب حامد الحسن و إسماعيل على دكروني.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أعلن أسماء مرشحي القائمة الوطنية “من أجل مصر” عن محافظة البحر الأحمر.