في يومه العالمي.. طبيبة تكشف طرق عدوى الإنسان من الحيوان بـ السعار وطرق الوقاية

يعد اليوم هو يوم العالمي لمرض السعار، والذي يصيب الكلاب خاصة الضالة، وفي هذا السياق، قالت الطبيبة البيطرية سمر عبدالرحمن صاحبة حملة ومبادرة مصر خالية من السعار إنها من تهدف من خلال حملتها إلى تطعيم كلاب الشارع من السعار بدلا من قتلهم أو سمهم.





وشرحت الطبية البيطرية، أن السعار هو مرض ڤيروسي معدي يصيب القطط والكلاب والثعالب والأبقار وجميع الحيوانات الثديية عموما والحيوانات البرية مثل الخفافيش، حيث ينتقل هذا المرض من حيوان لآخر عن طريق العض من حيوان مصاب سواء قطة أو كلب أو فأر مصاب وينتقل للإنسان عن طريق العض من حيوان مصاب أو عن طريق لعاب الحيوان المصاب أو عن طريق براز الحيوانات المصابة وتلوث الطعام بها.





وأوضحت "سمر"، أن الأعراض التي تظهر على الحيوان المصاب بالسعار تتمثل في النقاط التالية:





الهيجان.

الخوف من الضوء والماء.

الامتناع عن الأكل

العزلة والاكتئاب

إفراز اللعاب بكميات كبيرة

صعوبة البلع نتيجة لفشل عضلات البلع والتنفس

فرط النشاط وقلق.

شلل في اللسان.





ام أعراض السعار في الإنسان المصاب به تتمثل في التالي:

الصداع

تجنب التعرض للماء.

صعوبة في التنفس.

خمول و غيبوبة.

نفس اعراض الانفلونزا العادية ولكن بصورة أشد

إضافة إلي ألم أسفل الظهر





وشرحت الطبيبة البيطرية طرق الوقاية من هذا المرض بالنسبة للحيوان والإنسان في النقاط التالية:





المحافظة على نظافة الحيوان الأليف.





تطعيم السعار سنويا للحيوانات الاليفة.





منع الحيوانات الاليفة من الاحتكاك بالحيوانات البرية مثل الخفافيش.





تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات الاليفه الغير مطعمه وتجنب النوم بجوارها.