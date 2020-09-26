برلماني: المصريون لقنوا عناصر الجماعة الإرهابية درسا جديدا في الوطنية

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن الفشل الذريع الذي قوبلت به الدعوة للمظاهرات تحت عناوين تحريضية عدة، يدفعنا من جديد للتأكيد على أن المصريون لقنوا الاخوان الإرهابيين دروسا جديدة في الوطنية وكان وعى الشعب المصري هو الفيصل في ذلك.





ولفت محمود، في بيان له اليوم ، إلى أن فشل دعوات الإخوان الإرهابية يؤكد عدم تصديق الشعب المصري للشائعات والمغالطات التي يزفونها لملايين المصريين عبر لجان الكترونية خبيثة.





وتابع قائلا: إن المصريون يلمسون بأنفسهم مشاريع قومية عملاقة وتطور على مختلف الأصعدة والميادين، وإصلاح اقتصادي ومالي شامل وهو ما انعكس في النهاية على عدم قبول المصريين المشاركة بأي شكل في هذه التظاهرات ومر اليوم سالما وبكل آمان.





وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدعوة للتظاهرات هى موجة جديدة من دعاوى التخوين، والرغبة في افشال البلد ووقف تيار الانجازات. لكن المصريون كانوا ولا يزالون شعبا عظيما لا يمكن أن يضر بوطنه لتنفيذ أجندات خارجية.