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فن

الوداع يا طيب.. حسنى شتا ينعى الراحل المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الفنان حسنى شتا الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض ونشر شتا صورة له  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حسنى شتا قائلا:" الوداع ياطيب الفنان الكبير الكوميديان /المنتصر بالله فى ذمة الله ارجوا الدعاء له بالرحمه والمغفره ". 

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يذكر أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.
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