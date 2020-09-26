برلمانى: تحركات القيادات الإخوانية في تركيا تستهدف إسقاط الدولة المصرية

قال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: إن تحركات القيادات الإخوانية خارج مصر فى تركيا تستهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان الشعب المصرى بث برسالة لكل أعداء مصر فى الخارج بأن المصريين وحدة واحدة وان الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الشعب المصرى رفض جماعة الإخوان الإرهابية، ومهما دعوا من دعوات لإسقاط الدولة فإن ذلك يدل على أنهم فى أنفاسهم الأخيرة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الشعب المصرى رفض جماعة الإخوان الإرهابية، ومهما دعوا من دعوات لإسقاط الدولة فإن ذلك يدل على أنهم فى أنفاسهم الأخيرة.

وكان قد عرض برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" صور لقاء القيادات الإخوانية بوزير الخارجية التركي بأنقرة.





وأكد "أديب" على أن مساء أمس توجه وفد إلى أنقرة يضم مدحت الحداد وأيمن نور وحسام الشوربجي ومختار العشري وحمزة زوبع وأحمد الشناف وأسلا الغامري.





وأشار إلى أنهم توجهوا إلى تركيا وقبل الاجتماع مع وزير الداخلية التركي اقاموا اجتماعا مع أقطاي مستشار أردوغان، لتحديد الأهداف التي يريدونها من الخارجية التركية.





وأكد على أنهم يهدفوا إلى حصول هؤلاء المرتزقة على الجنسية التركية، في الوقت الذي تدعو فيه أبواق هؤلاء الخونة إلى الفوضى، وهدم الدولة المصرية.