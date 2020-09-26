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أخبار البلد

القومى للمرأة يشيد بإنجاز لاعبة التنس الأرضى "ميار شريف" فى بطولة فرنسا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:59 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بتأهل لاعبة التنس الأرضى "ميار شريف" للدور الرئيسى من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس.              
  
وأعربت الدكتور مايا مرسي عن عميق سعادتها بالانجاز التاريخي المشرف الذي حققته اللاعبة المصرية "ميار شريف" والذي يعد إنجازا رياضيا غير مسبوق للرياضة المصرية حققته امرأة مصرية شابة، متمنية لها مزيدا من النجاح والتألق فى المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وفي باقي المباريات الدوليه التي تشارك بها.                     

جدير بالذكر أنه جاء تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسى ببطولة "رولان جاروس"، عقب فوزها فى نهائى الدور التمهيدى على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني، كما تغلبت فى نصف نهائى الدور التمهيدى على الأمريكية كاتى مكنالي، وفى المباراة الأولى فازت على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0
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