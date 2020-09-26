التأديبية العليا تبرئ رئيس قطاع المتاحف وتعاقب 7 من مساعديه في قضية غرق آثار بني سويف

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا المعروفة بغرق متحف آثار بني سويف حيث قضت ببراءة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ومجازاة 7 مسئولين آخرين من مساعديها بينهم 4 مهندسين بسبب آثار بني سويف.





وتضمن الحكم إيقاف إ. ب. مهندسة مدني بإدارة هندسة المتاحف بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار لمدة ثلاث أشهر، وإيقاف أ. أ. مهندس كهرباء بإدارة الخدمات الفنية وم. س. مهندس مدني أربعة أشهر، وإيقاف م. ش. ، مهندس ميكانيكا وأ. عَ. مدير عام الإدارة الهندسية لمدة ثلاثة أشهر.





وقضت المحكمة بتغريم ف. ص. رئيس مشروعات المتاحف ثلاث’ اضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته، وبراءة الهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليها النيابة الإدارية وإيقاف خ. ح. مدير متاحف الوجه البحري ستة أشهر عن العمل.





وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شانه المساس بمصلحه مالية للدولة حيث قام المحالين من الأول حتي الرابع تراخوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إستلام بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف.





وتقاعس الثاني منفردًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدره ٥٠٠ ك ف، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات





وتبين من أوراق القضية أن المحال الثالث بصفته المنوط به متابعة جهاز الإشراف على عمليه تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال المحال الثاني مما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه داخله.





وكشفت المحكمة أن المحالين الخامس والسادس أهملا في أداء عملهما حيال متابعة إستلام بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور وذلك مما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياه الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد.





وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثامن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، والتي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وايداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للإصابة والتلف والهلاك الجزئي.