أخبار التعليم.. المدرس المتحرش يشعل السوشيال ميديا.. ضوابط الفسحة المدرسية

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وجاءت الأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم كالتالي:كيف نجحت التعليم في إدارة العام الدراسي الماضي بدون خسائر رغم أزمة كورونا؟ .. وزير التعليم يجيبشاهد.. آراء المواطنين في إلغاء الدروس الخصوصية واستبدالها بمجموعات تقويةطلاب الثانوية العامة يصلون مدرسة العجوزة لتأدية امتحان الدور الثالث في اللغة العربيةننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديدطلاب الثانوية العامة ذوو الأعذار القهرية والمرضية يمتحنون اللغة العربية.. اليوماليوم.. تسجيل الرغبات بالبرامج الجديدة للعام الجامعي الجديد بزراعة عين شمسطلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية يواصلون امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددةهل تقرر إلغاء الرياضة المدرسية في العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ التعليم تجيبكيف ستتم حماية حافلات المدارس من انتشار فيروس كورونا في العام الدراسي الجديد؟ التعليم تجيبعلوم حلوان تعلن فتح باب التشعيب الداخلى للطلابنائب وزير التعليم يتفقد لجنة امتحان الدور الثالث للثانوية العامةالتعليم العالي: 8000 طالب وطالبة يسجلون في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2020/2021المدرس المتحرش يشعل السوشيال ميديا.. النيابة تحقق معه.. والتعليم تحيله لمجلس التأديب.. شوقي: سنفرض أقصى عقوبة.. القصة كاملةإعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020.. غدا