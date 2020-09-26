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تعليم

أخبار التعليم.. المدرس المتحرش يشعل السوشيال ميديا.. ضوابط الفسحة المدرسية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:06 م
طلاب فى لجان الامتحانات
طلاب فى لجان الامتحانات
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وجاءت الأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم كالتالي:




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