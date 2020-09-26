نادين نسيب.. ضيفة أولى حلقات برنامج قعدة رجالة في موسمه الجديد

شاركت الفنانة نادين نجيم نسيب فى برنامج "قعدة رجالة"، وأعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، عن عرض أول حلقة مساء اليوم .





تظهر نادين نجيم، بإطلالة جريئة و مثيرة ، وهى ترتدى فستان وردى اللون ورفعت شعرها إلى الوراء وكتبت على الصورة قائلة:" اذا عبالكم تحضروني وتسمعوا الجدال يلي صار بحلقة الأولى من الموسم الجديد انطروني اليوم الساعة ٩ المسا حصريًا على @osn .





وأعجبوا المتابعين لها بهذه الصورة و علقوا عليها قائلا:" جمييييلة جدا" و أحدهم اسضا قال:" ناطرين يا قلبيي".





وشاركت الفنانة نادين نسيب صور لها التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لوجود جرح كبير أسفل عينها اليسرى، وذلك نتيجة تطاير زجاج منزلها على وجهها. وقت حدوث انفجار مرفأ بيروت.