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برلمان

برلماني: التاريخ سيكتب أهم إنجازات مجلس النواب الحالي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أدى دوره على أكمل وجه ، فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد.

وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كثيرا من المواطنين يرون أن البرلمان لم يؤد دوره على أكمل وجه، ولكن أختلف معهم لأن البرلمان وقف مع الدولة المصرية وساندها فى ظروف صعبة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين، لم يتم إصدارها منذ عدة سنوات ، وأبرز قانون دور العبادة الموحد.

واختتم: التاريخ سيكتب عن مجلس النواب الحالى بإنجازاته من خلال القوانين الضخمة التى أقرها خلال أدوار الانعقاد الخمسة فى سبيل إرساء قواعد مصر الحديثة.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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