برلماني: التاريخ سيكتب أهم إنجازات مجلس النواب الحالي

قال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أدى دوره على أكمل وجه ، فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد.





وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كثيرا من المواطنين يرون أن البرلمان لم يؤد دوره على أكمل وجه، ولكن أختلف معهم لأن البرلمان وقف مع الدولة المصرية وساندها فى ظروف صعبة.





وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين، لم يتم إصدارها منذ عدة سنوات ، وأبرز قانون دور العبادة الموحد.





واختتم: التاريخ سيكتب عن مجلس النواب الحالى بإنجازاته من خلال القوانين الضخمة التى أقرها خلال أدوار الانعقاد الخمسة فى سبيل إرساء قواعد مصر الحديثة.



