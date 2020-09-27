برلماني: التاريخ سيكتب أهم إنجازات مجلس النواب الحالي

قال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أدى دوره على أكمل وجه ، فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد.
وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كثيرا من المواطنين يرون أن البرلمان لم يؤد دوره على أكمل وجه، ولكن أختلف معهم لأن البرلمان وقف مع الدولة المصرية وساندها فى ظروف صعبة.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين، لم يتم إصدارها منذ عدة سنوات ، وأبرز قانون دور العبادة الموحد.
واختتم: التاريخ سيكتب عن مجلس النواب الحالى بإنجازاته من خلال القوانين الضخمة التى أقرها خلال أدوار الانعقاد الخمسة فى سبيل إرساء قواعد مصر الحديثة.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.