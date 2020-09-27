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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-9-2020، بدون أي تغير لدى محلات الصاغة منذ أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 816 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من  عيار 24 الأغلى فئة نحو 933 جنيها. 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 699 جنيها.

بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلي 544 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها وأوقية الذهب بـ 29.003 ألف جنيه وكيلو الذهب 932.6 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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