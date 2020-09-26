فوق الـ40 سنة.. صحة بورسعيد: مبادرة الاعتلال الكلوى تساهم فى تقليل نسب وفيات كورونا

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه إستمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه البالغ لصحة المواطن المصرى ووضع ملف الصحة على ملف أولوياته، بدأت مجموعة من المبادرات تحت رعاية الرئيس السيسي، ومنها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والتى حققت نجاح باهر جدا.





وأضاف "أبو هاشم" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إستمرارا لتلك الجهود بدأت مبادرة الرئيس السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، موضحا أن الفئة المستهدفة فى تلك المبادرة من سن ال40 سنة وأكثر.





وأوضح أن مجموع المواطنين المستهدفين فى محافظة بورسعيد يبلغ 182 ألف 967 مواطن، لافتا إلى أن هناك إقبال كبيرة من المواطنين على نقاط وتمركزت المبادرة.





وأكد أن تقديم الخدمة للمواطنين عن طريق مجموعة من الفرق الطبية المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة داخل الوحدات الطبية والمراكز الصحة، متابعا أن هناك نقاط متحركة داخل أماكن التجمعات، بالإضافة إلى النقاط الثابتة.





وأشار إلى أن المواطن يتم فحصه من حيث الوزن والطول، مضيفا إلى أن مبادرة الاعتلال الكلوى تساهم فى تقليل نسب وفيات كورونا، حيث أنها تعتبر مبادرة هامة جدا.