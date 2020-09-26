لطلاب تربية حلوان.. كيفية إنشاء إيميل خاص بالتعليم الرقمي للعام الجامعى 2020 /2021

تزامنًا مع قرب بداية العام الجامعى الجديد 2020/2021 ومع اتجاه وزارة التعليم العالى البحث العلمى الى التعليم الهجين و التعليم الاون لاين أوصت كلية تربية بجامعة حلوان على الطلاب ضرورة إنشاء إيميل جامعى خاص بالعام الدراسى الجامعي الجديد 2020/ 2021

عن طريق الدخول على الرابط التالي التسجيل وملء البيانات : https://forms.gle/wtzygTMoAFmbHVkA7

وطلبت الكلية من جميع الطلاب من الفرقة الثانية والثالثة والرابعة إعادة تسجيل بيانتهم بدقة و تركيز.

وننشر لكم فى صدى البلد الخطوات السليمة لانشاء ايميل جامعي :

فى البدابة الدخول على اللينك لتسجيل وملئ البيانات الشخصية الطالب ويتم ادخال اسم الطالب رباعى ثم الرقم القومى الطالب ثم الفرقة الدراسية ثم شعبة الطالب ثم الاسم رباعى باللغة الانجليزية ثم الاسم الاول باللغة الانجليزية

ويكون الايميل عبارة عن اول حرف من اسم الطالب اول حرف من اسم الاب او اسم من حرف الجد او حرف من اسم الجد الرابع ثم اختصار الشعبة ثم العام الذى التحقت بالكلية فيه

وفى النهاية يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب وبهذا يكون قد تمت الانتهاء من ملء استمارة انشاء ايميل خاص بالتعليم الرقمى للعام الجامعى 2020/2021.



