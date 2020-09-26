تعرف على أفضل الأصناف المزروعة من الذرة هذا العام بالفيوم

قام المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية نائبا الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بافتتاح مقر الجمعية الزراعية التعاونيه بناحية الصوافنه بمركز اطسا.

جاء ذلك بحضور المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة الزراعية باطسا والمهندس أحمد حسن مدير التعاون الزراعي باطسا والمهندس على مشرف رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس خالد طة مصنع السكر بالفيوم وجميع أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية بالصوافنه وكان في استقبالهم المهندس محمود السيد نصر مدير الجمعية الزراعية بناحية الصوافنه وحضور لفيف من المزارعين.

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وذلك بعد تحديثها بجهاز كمبيوتر، وشاشة عرض ، لتوعية المزارعين بالبرامج الثقافية الارشادية، والتي تقدم الأسمدة والبذور المدعمة للمحاصيل الزراعية وللفلاحين.

وشدد وكيل الوزارة أثناء زيارته للجمعية قبل الإفتتاح، على مدير الجمعية والعاملين بها الحفاظ على جمال مبنى الجمعية، ونظافته وعدم إهماله، وعدم غلق أبوابه في وجه الفلاحين والمزارعين، وعدم التلاعب في صرف مقررات للمحاصيل الزراعية من الأسمدة المدعمة والبذور.

من جانب آخر بدأت اليوم محطة البحوث الإقليمية بالفيوم بإشراف الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية موسم حصاد الذرة الرفيعة وأخذ العينات الخاصة بالأصناف المختلفة.

وقال مسئولو محطة البحوث الزراعية بالفيوم بعد أخذ العينات، آن افضل الاصناف المزروعة كان صنف الذرة الرفيعة ١٠، والذى فاق فى إنتاجه كل الاصناف المزروعة فى الوجه القبلى.

وقال الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية إن موسم حصاد الذرة الرفيعة، وهى واحدة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، التى تدخل فى صناعة الخبز وأعلاف المواشى وغيرها من الاستخدامات وهى من المحاصيل، التى تحتاج إلى عمالة كثيرة فى موسم الحصاد، مما يجعله فاتحة خير للعمالة اليومية والفلاحين كنظيره من محصول القطن الذى يحتاج إلى ذات العمالة، أو أكثر بل يعتمد أيضا على أعمار أصغر سنا.