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حوادث

القبض على مسجل خطر بحوزته 20 كيلو بانجو بدمياط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:38 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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زينب الزغبي
قررت النيابة العامة بدمياط حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة حيث تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية وبحوزته 20 كيلو من نبات البانجو.

كانت قد تمكنت الاجهزة الامنية بدمياط ، من القبض على عاطل "مسجل خط"، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، يدعى "كمال.ص"، له ملف جنائي، عاطل وسبق اتهامه في عدة قضايا.

بعد أن كشفت التحريات عن تورطه في بيع المواد المخدرة لزبائنه في نطاق مسكنه، إذ يعد واحدا من أبرز المطلوبين على ذمة قضايا في قرية الشعراء.

وتم ضبط المتهم داخل سيارته وبحازته كمية من نبات "البانجو"، وزنت ٢٠ كيلو، وبندقية آلية، وحرر عن ذلك محضر بالضبط لعرضة على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.


الجدير بالذكر ان الأجهزة الأمنية بدمياط قد شنت عدة حملات أمنية على عدد من البؤر في مناطق مختلفة من أنحاء محافظة دمياط لضبط تجار المخدرات ومروجى المواد المخدرة ومتعاطيها.

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