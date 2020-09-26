الرهان على الشعب.. جميل عفيفى: مصر تواجه حربا إلكترونية ونفسية منذ 7 سنوات.. فيديو

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن مصر تتعرض لأكبر حرب إلكترونية منذ 7 سنوات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم الحرب النفسية أيضا للتأثير على الشعب المصري.



وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالرغم من أن تلك الحرب كلفت ممولي الإرهاب ملايين المليارات إلا أنها باءت بالفشل، متابعا: حاليا تهدف جماعة الإخوان الإرهابية إلى ضرب المشروعات الاقتصادية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال الأعوام السابقة.



وتابع: الجماعة حاولت خلال الفترة الماضية التشكيك في كافة المشاريع التي تقوم بها الدولة خلال الـ7 سنوات ماضية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لا تهتم بكل التقدمات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية.



وشدد على أن الإعلام الإخواني يهتم بإظهار السلبيات فقط والتغاضي عن كل الإيجابيات، معقبا: جماعة الإخوان وإعلامها دائما ما يحاولون وضع القيادات المصرية تحت ضغط كبير.



وأوضح أن الرهان الفترة الحالية يعتمد على وعي الشعب المصري، متابعا: شرارة الوعي لدى المصريين بدأت منذ ثورة 30 يونيو ورفضهم منذ اليوم الأول لوجود هؤلاء في البلاد.



وأشار إلى أن هناك أذرع لجماعة الإخوان الإرهابية متواجدين بين الناس، وهم يمثلون خطر على الشعب المصري، موضحا أن هناك تخبط كبير داخل الجماعة بعد إلقاء القبض على محمود عزت.