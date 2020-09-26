دراسة: رواد الفضاء العائدون إلى القمر معرضون للإشعاعات الضارة مرتين ونصف

كشفت دراسة جديدة عن أن رواد الفضاء العائد إلى القمر سيتعرضون للإشعاع بمعدل 2.6 مرة أعلى من مما تعرضوا لها على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم العلماء بيانات من مركبة الهبوط Chang’E 4 الصينية لعام 2019 لتحديد كمية الإشعاع التي قد يتعرض لها البشر على سطح القمر.

ويبلغ متوسط ​​جرعة الإشعاع اليومية 1،369 ميكروسيفرت في اليوم - حوالي 2.6 مرة أعلى من الجرعة اليومية لطاقم محطة الفضاء الدولية ، و 200 مرة أعلى من الجرعة على سطح الأرض وخمسة إلى 10 أضعاف "مما كانت عليه في رحلة من نيويورك إلى فرانكفورت" .

فيما تخطط ناسا لبناء قواعد قمرية لن تخترقها الأشعة القاتلة عندما تعيد البشر إلى القمر في عام 2024 ، بما في ذلك المرأة الأولى ، كجزء من برنامج أرتميس.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ، فإن رواد الفضاء المتجهين إلى القمر أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بخمس مرات مقارنة بأولئك الذين كانوا يدورون حول الأرض للتو.

و قال روبرت ويمر شوينجروبر من جامعة كيل في ألمانيا ، مؤلف الدراسة المنشورة في Science Advances: " نظرًا لأن رواد الفضاء سيتعرضون لمستويات الإشعاع هذه لفترة أطول من الركاب أو الطيارين في الرحلات عبر المحيط الأطلسي ، فإن هذا يعد تعرضًا كبيرًا ''، مضيفا"نحن البشر لسنا مخلوقين لتحمل إشعاع الفضاء.

وأشار إلى أنه ومع ذلك ، يمكن لرواد الفضاء ويجب عليهم حماية أنفسهم قدر الإمكان خلال فترات الإقامة الطويلة على القمر .