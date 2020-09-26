AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير.. النصر الإماراتي يضم لاعبا إسرائيليا لمدة 3 مواسم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:22 م
فريق النصر الإماراتي
فريق النصر الإماراتي
Advertisements
محمد السعيد
أكدت تقارير صحفية أن اللاعب الصهيوني ضياء السبع  لاعب جوانزهو الصيني سينضم إلى صفوف النصر الإماراتي لمدة مواسم.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلا عن " "تشينهوا" الصينية، أن اللاعب الصهيوني ضياء السبع سينضم إلى النصر الإماراتي، لمدة  3 مواسم، على أن يحصل على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب الصهيوني لديه رغبة قوية في الانتقال إلى الدوري الإماراتي، والعيش في دبي تحديدا.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب نشر صورة له وهو في الطائرة، قائلا أنه في طريقه إلى دبي ليزيد  التأكيد على قرب انتقاله إلى النصر الإماراتي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإماراتي 2020 - 2021 في شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أنه تم إلغاء الموسم الماضي في الدوري الإماراتي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاتسيو يدخل في مفاوضات مع ديفيد سيلفا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي

مهاجم نادي بيراميدز على رادار برشلونة الإسباني

بعد التتويج بـ البريميرليج.. محمد صلاح يصل إلى دبي لقضاء عطلته الصيفية.. شاهد

رغم رحيله عن الفريق.. الهلال السعودي يكافئ كارلوس إدواردو

محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي لمدة 4 سنوات.. فيديو

ترشيحاتنا

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

في عيد ميلاد مشيرة إسماعيل.. قصة ارتدائها الحجاب وطلاقها من علي الحجار

بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن السفر من وإلى المملكة

لماذا سميت الفنانة سيمون بهذا الاسم؟

مع غلق باب الترشح اليوم.. 143 دائرة انتخابية للفردي و 4 دوائر للقوائم في انتخابات النواب 2020

المدرس المتحرش يشعل السوشيال ميديا.. النيابة تحقق معه.. والتعليم تحيله لمجلس التأديب.. شوقي: سنفرض أقصى عقوبة.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

تحذير من تحالف الفيروس مع الإنفلونزا.. فيتامين د يقلل وفيات وأعراض كورونا.. تفاصيل

جلد جذاب.. نادين نجيم تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد