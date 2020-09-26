تقارير.. النصر الإماراتي يضم لاعبا إسرائيليا لمدة 3 مواسم





وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلا عن " "تشينهوا" الصينية، أن اللاعب الصهيوني ضياء السبع سينضم إلى النصر الإماراتي، لمدة 3 مواسم، على أن يحصل على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.





وأضافت الصحيفة، أن اللاعب الصهيوني لديه رغبة قوية في الانتقال إلى الدوري الإماراتي، والعيش في دبي تحديدا.





وتابعت الصحيفة، أن اللاعب نشر صورة له وهو في الطائرة، قائلا أنه في طريقه إلى دبي ليزيد التأكيد على قرب انتقاله إلى النصر الإماراتي.





ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإماراتي 2020 - 2021 في شهر أكتوبر المقبل.





يذكر أنه تم إلغاء الموسم الماضي في الدوري الإماراتي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

أكدت تقارير صحفية أن اللاعب الصهيوني ضياء السبع لاعب جوانزهو الصيني سينضم إلى صفوف النصر الإماراتي لمدة مواسم.